«Аэрофлот» запустит новые рейсы в Турцию

https://static.news.ru/photo/e029b008-d0e8-11eb-9d73-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул, а также запустит новые в Анталию, Бодрум и Даламан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании Михаила Дёмина.

«Аэрофлот» откроет с 25 июня дополнительные рейсы в Турцию: Стамбул — увеличение до двух рейсов в день, Анталия — один рейс в день, Бодрум — один рейс в день, Даламан — один рейс в день, — сказал Дёмин.

Он добавил, что авиасообщение с Турцией будет открыто с 22 июня. Авиакомпания продолжит мониторить загрузку, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от фактического спроса.

Как сообщила ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова, решение возобновить авиасообщение с Турцией было принято после вынесения заключения российской инспекционной группы, которая ездила в страну. Так, в сфере услуг государства организована вакцинация персонала, 60–90% работников отелей получили прививку.

Кроме того, с 28 июня возобновляется авиасообщение с Соединёнными Штатами, Болгарией, Бельгией, Италией, Кипром, Северной Македонией, Ирландией и Иорданией. Также увеличится чиcло прямых рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию.