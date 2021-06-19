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«Аэрофлот» запустит новые рейсы в Турцию

12:48, 19 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул, а также запустит новые в Анталию, Бодрум и Даламан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании Михаила Дёмина.

«Аэрофлот» откроет с 25 июня дополнительные рейсы в Турцию: Стамбул — увеличение до двух рейсов в день, Анталия — один рейс в день, Бодрум — один рейс в день, Даламан — один рейс в день, — сказал Дёмин.

Он добавил, что авиасообщение с Турцией будет открыто с 22 июня. Авиакомпания продолжит мониторить загрузку, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от фактического спроса.

Как сообщила ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова, решение возобновить авиасообщение с Турцией было принято после вынесения заключения российской инспекционной группы, которая ездила в страну. Так, в сфере услуг государства организована вакцинация персонала, 60–90% работников отелей получили прививку.

Кроме того, с 28 июня возобновляется авиасообщение с Соединёнными Штатами, Болгарией, Бельгией, Италией, Кипром, Северной Македонией, Ирландией и Иорданией. Также увеличится чиcло прямых рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию.

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