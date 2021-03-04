«Аэрофлот» опроверг введение платной регистрации в аэропорту

https://static.news.ru/photo/c7b26134-7d7b-11eb-b467-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что компания не рассматривает инициативу исключения из тарифа за авиаперелёт стоимости регистрации в аэропорту.

Ранее газета «Известия» писала со ссылкой на свои источники, что «Аэрофлот» направил соответствующее предложение в Минтранс, а до этого с документом ознакомилась Росавиация. Издание утверждало, что в последнем ведомстве указали на негативные социальные последствия введения оплаты за регистрацию в аэрогаванях.

Сегодня инициатива не обсуждается. Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой, всё больше людей пользуются онлайн-регистрацией, - отметил Демин.

Тем не менее, по его словам, снижение цены на билеты у компаний-лоукостеров даже на 150 рублей – ощутимо и важно, и соответствует мировой практике, пишет РИА Новости.

Что касается таких крупных компаний, как «Аэрофлот», оказывающих весь спектр услуг, для них регистрация на стойке – часть обычного сервисного цикла. Именно поэтому в отношении головной компании инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается, подвёл он итог.