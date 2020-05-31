Адвокаты в Москве вышли к зданию СК в поддержку задержанных коллег в КБР

https://static.news.ru/photo/bbe23f10-a350-11ea-a59e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

У здания Следственного комитета в Москве сотрудники полиции задержали нескольких адвокатов, которые вышли с пикетами в поддержку задержанных коллег в КБР.

Отмечается, что на одного из задержанных в Москве адвокатов составили протокол за нарушение режима самоизоляции. Ему грозит наказание по статье административного кодекса.

Скорее всего, в отношении остальных задержанных будут аналогичные протоколы, — сообщила «Интерфаксу» адвокат Татьяна Сустина.

Агентство сообщает, что правоохранители задержали адвокатов Даниила Бермана, Александра Редькина и Дмитрия Захватова, юриста Екатерину Селезнёву и ещё нескольких активистов.

Как писал NEWS.ru ранее, управление СК по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело о нападении на полицейских. Производство начали в том числе в отношении двух адвокатов. По версии полиции, один из адвокатов в грубой форме требовал «поговорить один на один» с сотрудником полиции. По версии защитников, агрессивно вели себя сотрудники полиции.