Защита подростков, которые подозреваются в подготовке массового убийства одной из саратовских школ, подали апелляцию на решение суда об их аресте.
Жалоба поступила в Волжский районный суд,
Подростки были задержаны 26 февраля. По предварительным данным, они состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. В нападении на школу они планировали использовать самодельные зажигательные смеси и обрез ружья.
Как ранее писал NEWS.ru, суд заключил под стражу обоих подростков до 25 апреля. СКР возбудил уголовное дело по статье о приготовлении убийства двух и более лиц, совершённом группой по предварительному сговору.
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