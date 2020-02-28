https://static.news.ru/photo/2457f426-5a3c-11ea-b8a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита подростков, которые подозреваются в подготовке массового убийства одной из саратовских школ, подали апелляцию на решение суда об их аресте.

Жалоба поступила в Волжский районный суд, сообщает ТАСС. Дата её рассмотрения пока не назначена.

Подростки были задержаны 26 февраля. По предварительным данным, они состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. В нападении на школу они планировали использовать самодельные зажигательные смеси и обрез ружья.

Как ранее писал NEWS.ru, суд заключил под стражу обоих подростков до 25 апреля. СКР возбудил уголовное дело по статье о приготовлении убийства двух и более лиц, совершённом группой по предварительному сговору.