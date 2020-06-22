Адвокату не смогли предъявить обвинение по делу о похищении сына Скрыпника

https://static.news.ru/photo/02ee95ca-b4b8-11ea-a88a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Арестованному по подозрению в организации похищения правозащитнику Эдуарду Гладилину следователи не смогли предъявить обвинения в организации похищения несовершеннолетнего сына своего коллеги Константина Скрыпника. Об этом сообщил адвокат Гладилина Вадим Кудрявцев.

Председатель Следственного комитета Московской области не утвердил обвинительное заключение, Гладилину ничего не предъявили. Только что Эдуарда отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, — сказал собеседник ТАСС.

По словам Кудрявцева, сейчас Гладилин находится на свободе. Он также рассказал, что освобождение из подмосковного СИЗО стало возможным из-за того, что у Гладилина «статус спецсубъекта, а доказательства по делу хлипкие».

Гладилина задержали 11 июня после того, как Скрыпник сообщил о получении СМС с угрозами. Его 17-летний сын пропал 5 июня и нашёлся спустя трое суток в подвале дома в Подмосковье. После задержания Гладилина его адвокат заявил, что Скрыпник инсценировал похищение и передал бывшему помощнику Гладилина 100 тысяч рублей, чтобы подставить коллегу.

Как писал NEWS.ru, в начале июня по делу о похищении несовершеннолетнего сына юриста Скрыпника задержали также помощника адвоката Алексея Кондрина.