Адвокат заявила, что вину собственника «Листвяжной» будет трудно доказать

Доказать вину основного собственника шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где погибли более 50 человек, Михаила Федяева будет тяжело, сообщила адвокат по уголовным делам Лариса Гусева. Она объяснила изданию Lenta.ru, что задержание Федяева — это скорее реакция на резонанс, так как обычно ответственность за происходящее на предприятии несут топ-менеджеры, а не владельцы.

Сами владельцы лишь пользуются результатами работы топ-менеджеров. И статья 201 УК РФ (Злоупотребления в коммерческой организации. — NEWS.ru) чаще всего работает в тех случаях, когда вопреки интересам бизнеса его владельцы выжимают деньги, которые присваивают. Доказывать такие составы преступлений достаточно сложно, — сказала Гусева.

Она добавила, что владельцев бизнеса не привлекали к ответственности до трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь», в котором в 2009 году погибли 157 человек. По словам Гусевой, следствию необходимо доказать именно «злой умысел хозяина».

Михаил Федяев был задержан, его поместили в изолятор временного содержания. Также задержали гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова и главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова. Помимо ч. 2 ст. 201 УК РФ, им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее Михаил Федяев и Геннадий Алексеев заявили президенту РФ Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию на шахте «Листвяжная», в которой погиб 51 человек. Разговор состоялся во время совещания, посвящённого аварии.