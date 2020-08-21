Адвокат заявил, что в машине Ефремова в момент ДТП был пассажир

https://static.news.ru/photo/1d13f69c-e3b2-11ea-8979-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В момент ДТП на заднем сиденье джипа Михаила Ефремова находился пассажир. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

По мнению защитника, это объясняет, почему в машине сломалось переднее кресло.

Переднее сиденье сломалось от удара человека, который сидел сзади и не был пристёгнут, — заявил Пашаев.

Кроме того, он попросил назначить биологическую экспертизу сработавшей подушки безопасности пассажирского сиденья. По мнению адвоката, устройство не может сработать, если на пассажирском сиденье никого нет.

Ранее Пашаев заявил, что за рулём автомобиля актёра в момент ДТП сидел «известный человек». И пообещал раскрыть его личность позднее. Сам же Ефремов находился на пассажирском сиденье.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, ранее Пашаев раскрыл свой козырь. По словам адвоката, тайный свидетель поможет доказать невиновность актёра.