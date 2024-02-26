Адвокат рассказал, запретят ли шоу «Наша Russia» из-за закона об ЛГБТ Адвокат Багатурия: проблем у «Наша Russia» из-за переодевания не будет

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Проблем у шоу «Наша Russia» из-за переодевания мужчин в женщин и шуток про геев не будет, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, герой — представитель ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в программе вряд ли станет пропагандой, поскольку там, наоборот, однополые отношения сводятся к абсурду.

Смею заверить, никаких проблем с амплуа актеров в новой «Нашей Russia» не возникнет. Прежде всего потому что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений заключается в том, чтобы донести до адресата преимущества ЛГБТ, а не в простом переодевании комедийных актеров в женское, — заявил он.

Адвокат напомнил, что переодевание актеров в женское — это давний прием театра и кинематографа. Даже в советское время, когда мужеложство было уголовно наказуемо, снималось немало фильмов с подобным сюжетом, резюмировал он. Также Багатурия предположил, что принадлежность ТНТ холдингу «Газпром-медиа» позволяет «расширить границы для тематики контента».

Ранее генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов анонсировал планы перезапустить шоу «Наша Russia». Премьера шоу состоялась в ноябре 2006 года при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова. Исполнителями главных ролей стали юмористы Михаил Галустян и Сергей Светлаков, закадровым «голосом» передачи — Владимир Зайцев.