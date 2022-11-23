Адвокат рассказал, сколько лет тюрьмы грозит россиянам за работу на ЦРУ Адвокат Юкша заявил, что работа на ЦРУ грозит россиянам 20 годами тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудничество с ЦРУ, как и с любой зарубежной спецслужбой, грозит гражданам России тюремным сроком до 20 лет по статье о госизмене, рассказал NEWS.ru адвокат Янис Юкша. Таким образом он прокомментировал заявление замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу о готовности ведомства сотрудничать с россиянами, недовольными проведением СВО на Украине. Юрист подчеркнул, что наказание зависит и от степени важности информации, переданной иностранной разведке.

Это госизмена, в зависимости от данных, которыми он (подозреваемый в работе на ЦРУ. — NEWS.ru) располагает. Если у него допуск к информации, интересной зарубежным спецслужбам, — социологической, финансовой, технологической, экономической, о работе транспорта. В данном случае мы говорим о госизмене. Такое лицо привлекут — это 12, 15, 20 лет лишения свободы. О моральной стороне — продавать ради райских кущей страну — и говорить не приходится, — отметил Юкша.

Эксперт добавил, что подобные граждане, чтобы им не обещали, в конечном итоге останутся изгоями и вряд ли «будут завтра кем-то обласканы».

Любое сотрудничество, с моей точки зрения, с подобными организациями — чтобы они ни говорили, — только недоумки по недомыслию могут поверить в эти райские кущи. Даже если бы они были — всерьез решить, что надо этим заниматься, — это самая низкая точка падения человека. Предателей не любят нигде, рано или поздно останутся изгоями, — подчеркнул адвокат.

Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин и руководитель ЦРУ США Уильям Бернс провели переговоры в Анкаре с целью сохранить коммуникацию между государствами по вопросам безопасности. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, речь шла об обычных каналах связи между странами, которые по-прежнему остаются открытыми.