Адвокат раскрыл лайфхак, который позволяет домогателям уходить от наказания

https://static.news.ru/photo/bc6bd998-cdc4-11ea-a667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Гость шоу «Дайте сказать!» адвокат Сергей Жорин объяснил, почему почему иногда попросту невозможно найти состав преступления в действиях домогателя, хотя фактически он принуждает свою жертву к сексу. Речь идёт о статье 133 УК РФ — «Понуждение к действиям сексуального характера».

Предположим, вы моя подчинённая и я настоятельно предлагаю вам сексуальную близость либо угрожаю, что уволю или понижу. Вот это состав преступления. А если я говорю, что я повышу вас в должности или повышу вам заработную плату — нет. В этом как раз и состоит нюанс и лайфхак, может быть, для домогателей, которые смотрят нас в эфире, — отметил гость студии.

Несколько дней назад в российском Twitter поднялась волна #MeToo. Представители медиасферы начали рассказывать, как стали жертвами домогательств и даже изнасилований со стороны коллег по цеху. Обвинения были выдвинуты в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и фоторедактора издания Андрея Золотова, в адрес ведущего «Дождя» Павла Лобкова и спецкора «Таких дел» и главреда самиздата moloko plus Павла Никулина. Всплыли имена и пиарщиков — руководителя проектов Сбербанка Сергей Миненко , который ранее работал в крупных изданиях, и SMM-менеджера этого же банка Руслана Гафарова .

Днём ранее журналистка The Bell Екатерина Аренина обвинила игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в домогательствах. Она заявила, что в то время он был её школьным учителем. А сегодня TikTok-блогер Алина записала два видео, в которых сообщила, что актёр Гоша Куценко делал ей непристойные предложения и не обращал внимания на её отказы, писал NEWS.ru.