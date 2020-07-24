Адвокат раскрыл лайфхак, который позволяет домогателям уходить от наказания

Гость шоу «Дайте сказать!» адвокат Сергей Жорин объяснил, почему почему иногда попросту невозможно найти состав преступления в действиях домогателя, хотя фактически он принуждает свою жертву к сексу. Речь идёт о статье 133 УК РФ — «Понуждение к действиям сексуального характера».
Предположим, вы моя подчинённая и я настоятельно предлагаю вам сексуальную близость либо угрожаю, что уволю или понижу. Вот это состав преступления. А если я говорю, что я повышу вас в должности или повышу вам заработную плату — нет. В этом как раз и состоит нюанс и лайфхак, может быть, для домогателей, которые смотрят нас в эфире, — отметил гость студии.
Несколько дней назад в российском Twitter поднялась волна #MeToo. Представители медиасферы начали рассказывать, как стали жертвами домогательств и даже изнасилований со стороны коллег по цеху. Обвинения были выдвинуты в адрес шеф-редактора «МБХ медиа»
Днём ранее журналистка The Bell Екатерина Аренина обвинила игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в домогательствах. Она заявила, что в то время он был её школьным учителем. А сегодня TikTok-блогер Алина записала два видео, в которых сообщила, что актёр Гоша Куценко делал ей непристойные предложения и не обращал внимания на её отказы, писал NEWS.ru.
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