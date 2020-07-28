Адвокат потерпевших по делу Ефремова опроверг слухи о переносе суда

https://static.news.ru/photo/f7b00f96-d14e-11ea-8991-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Александр Добровинский, представляющий потерпевшую сторону по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, опроверг информацию о переносе суда. Накануне Эльман Пашаев, защищающий актёра, сам сообщил, что суд якобы будет перенесён на 5 августа.

Добровинский заверил, что ему такая информация не поступала. Наоборот, несколько дней назад юристу звонили из суда и предупредили, что он должен явиться на заседание 29 июля в 11 утра.

Никакой другой информации не пришло. Это что касается того, будет или не будет суд, все остальное выдумки и спекуляция, конечно, — сказал Добровинский в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как его подзащитный готовится к суду и будет вести себя на заседаниях. По его словам, артист тяжело переживает ситуацию, «устал от всего» и хочет, чтобы процесс поскорее закончился независимо от того, каким будет приговор.