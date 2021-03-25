Адвокат поддержал предложение РКН о регистрации в соцсетях по паспорту

https://static.news.ru/photo/5ca08f6c-8d4b-11eb-a4a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Анастасия Кучерена поддержала предложение Роскомнадзора ввести регистрацию в соцсетях по паспорту. По её мнению, сбор персональных данных при регистрации в социальных сетях вполне логичен, так как на сегодняшний день с помощью этих сервисов совершается огромное количество преступлений, сообщила она NEWS.ru.

Стоит отметить, что государству необходимо соблюсти баланс прав граждан при сборе информации согласно части пятой Федерального Закона об обработке персональных данных, где говорится, что содержание и объём персональных данных, которые обрабатываются, должны соответствовать заявленным целям обработки, — отметила она.

По её словам, запрос персональных данных при использовании соцсетей не является новшеством, иностранные социальные сети уже давно используют верификацию граждан по паспорту в случае блокировки аккаунта.

Напомним, Роскомнадзор подготовил приказ с требованием при регистрации в социальных сетях указывать номер паспорта, адрес проживания, номер телефона и электронную почту. Сейчас документ ожидает обсуждения граждан и экспертов.

Согласно инициативе, сервисы должны требовать от пользователей дополнительного согласия на сбор персональных данных через систему РКН или через собственную систему сбора таких согласий. Проект был подготовлен в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые были частично приняты в марте. Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По словам автора поправок, единоросса Антона Горелкина, сервисы смогут выбирать, использовать собственную систему сбора согласий или воспользоваться Единой информационной системой от Роскомнадзора. Данные будут проверяться через портал госуслуг, а затем информация о пользователях будет предоставляться «иным госорганам в случаях, определённых федеральными законами», передаёт «Коммерсант».