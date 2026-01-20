Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 12:42

Адвокат назвал неочевидные причины для уголовного преследования

Адвокат Халеян: уголовное дело могут завести из-за скандала с соседями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уголовное дело могут завести из-за скандала с соседями или знакомыми, рассказал РИАМО медиатор при Московской Торгово-промышленной палате РФ Альберт Халеян. Он отметил, что лучше всегда фиксировать происходящее при помощи фото или видео.

В конфликтах старайтесь избегать физического противостояния, действуйте через уполномоченные органы, — рассказал Халеян.

Адвокат объяснил, что конфликтная ситуация может привести к применению физического насилия и превышению необходимой самообороны. Он призвал не вступать в конфликты или оперативно вызвать сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области был приговорен к девяти годам колонии за смерть человека во время конфликта 3 января прошлого года. Мужчина настаивал, что действовал в рамках самообороны, когда незваный гость напал на него с поленом и ножом.

