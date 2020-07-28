Адвокат: ФСБ предложила обвиняемому в госизмене Сафронову сделку

https://static.news.ru/photo/232dcbb4-d0cc-11ea-8ba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователь ФСБ предложил советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту Ивану Сафронову заключить сделку со следствием и раскрыть имена своих источников.

Предложение прозвучало в неформальной беседе после допроса ещё 13 июля, рассказал The Insider адвокат обвиняемого Иван Павлов.

Это была инициатива следователя. Он неформально предложил Ване подумать над тем, чтобы выйти на сделку со следствием и начать раскрывать свои источники, с которыми работал как журналист. Тут получается двойственная позиция — с одной стороны, следствие всячески старается абстрагироваться от работы как журналиста и утверждает, что обвинение не связано с его журналистской деятельностью, а с другой стороны, их очень интересуют его источники, — отметил защитник обвиняемого.

Ранее другой адвокат Ивана Сафронова Евгений Смирнов заявил, что в ФСБ пока не проводят никаких следственных действий с обвиняемым в госизмене советником главы Роскосмоса и не отвечают на просьбу уточнить обвинение. По его словам, ответ на ходатайство в ФСБ с просьбой конкретизировать подзащитному обвинение пока не поступил. Юрист добавил, что сам факт возбуждения уголовного дела в отношении Смирнова пока не обжалуется. По его словам, это продиктовано тактикой защиты.

Сафронов был задержан 7 июля в Москве, у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб.

Пиар-менеджер центра Игорь Суворов позднее отметил, что CBAP никак не связан с российским экс-журналистом, а также никогда не готовил отчётов для правительства Чехии, писал NEWS.ru.