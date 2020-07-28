Адвокат: ФСБ предложила обвиняемому в госизмене Сафронову сделку

Следователь ФСБ предложил советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту Ивану Сафронову заключить сделку со следствием и раскрыть имена своих источников.
Предложение прозвучало в неформальной беседе после допроса ещё 13 июля,
Это была инициатива следователя. Он неформально предложил Ване подумать над тем, чтобы выйти на сделку со следствием и начать раскрывать свои источники, с которыми работал как журналист. Тут получается двойственная позиция — с одной стороны, следствие всячески старается абстрагироваться от работы как журналиста и утверждает, что обвинение не связано с его журналистской деятельностью, а с другой стороны, их очень интересуют его источники, — отметил защитник обвиняемого.
Ранее другой адвокат Ивана Сафронова Евгений Смирнов заявил, что в ФСБ пока не проводят никаких следственных действий с обвиняемым в госизмене советником главы Роскосмоса и не отвечают на просьбу уточнить обвинение. По его словам, ответ на ходатайство в ФСБ с просьбой конкретизировать подзащитному обвинение пока не поступил. Юрист добавил, что сам факт возбуждения уголовного дела в отношении Смирнова пока не обжалуется. По его словам, это продиктовано тактикой защиты.
Сафронов был задержан 7 июля в Москве, у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.
Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.
Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб.
Пиар-менеджер центра Игорь Суворов позднее отметил, что CBAP никак не связан с российским экс-журналистом, а также никогда не готовил отчётов для правительства Чехии, писал NEWS.ru.
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