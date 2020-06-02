Адвокат экс-полицейских из Уфы объяснил оправдательный приговор суда

https://static.news.ru/photo/97878a48-a06d-11ea-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Адвокат экс-полицейских, оправданных по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы, Ренат Амирханов прокомментировал решение суда. По его словам, судья учёл доказательства невиновности его подзащитных и показания свидетелей.

Кроме слов потерпевшей, иных доказательств их причастности просто не было в деле, — рассказал он в интервью «360».

Адвокат пояснил, что следователям были предоставлены видеодоказательства о непричастности к делу Галиева. Он в момент преступления был в кафе. Кроме того, экспертиза не нашла следов Галиева и Матвеева на теле и одежде потерпевшей.

Резонансное дело об изнасиловании в отделе полиции в Башкирии произошло в октябре 2018 года. По версии следствия, обвиняемые напали на свою коллегу — 23-летнюю дознавательницу — и изнасиловали её. Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц. Все трое уволены из полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, — Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева. Также суд смягчил с шести до четырёх лет наказание для экс-руководителя отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павла Яромчука.