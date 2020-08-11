Переобулся: адвокат Ефремова назвал фейком видео с актёром после ДТП

https://static.news.ru/photo/6d79a0a4-dbd4-11ea-a91a-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, назвал фейком видеозапись, где его подзащитного выводят с водительского места после аварии. По мнению Эльмана Пашаева, ролик является подделкой.

В доказательство он привёл один простой аргумент: в день происшествия у артиста была другая обувь.

У человека, которого на видео вытаскивают из машины, белые кроссовки, а у Ефремова в момент аварии была другая обувь, — цитирует Пашаева ТАСС.

Адвокат стороны потерпевших Александр Добровинский, который нашёл видео первых минут после аварии, в свою очередь ответил, что его оппонент «имеет право говорить что угодно». Юрист уверен, что запись доказывает, что за рулём автомобиля был именно Ефремов.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в ДТП, так как ничего не помнит. Кроме того, адвокат поставил под сомнение, что за рулём был Ефремов.

Как писал NEWS.ru, о записи первых минут после аварии Добровинский сообщил днём ранее. По его словам, видео должно поставить точку в спорах о том, кто управлял автомобилем.