Абитуриенты военно-учебных заведений в РФ смогут сдать экзамены удалённо

https://static.news.ru/photo/be93c274-a0da-11ea-be3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Поступающие в суворовские, нахимовские и кадетские училища смогут сдать вступительные экзамены дистанционно.

Кроме того, Минобороны России из-за пандемии коронавируса продлит сроки набора в училища до 1 июля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные оборонного ведомства.

Вступительные испытания будущие воспитанники пройдут в дистанционном формате с 10 июля по 1 августа, — говорится в сообщении министерства.

Вступительные экзамены по математике, русскому и иностранному языкам, а также определение психологической готовности к обучению в училищах будут проходить в виде собеседования по видеосвязи, а оценка физической подготовки будет выставляться на основании той, которая была получена в предыдущей учебной организации. Также абитуриенты могут направлять в приёмные комиссии документы, на основании которох можно будет оценивать их творческие, общественные и спортивные достижения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что приёмные комиссии в российских высших учебных заведениях начнут свою работу после 20 июня. В течение июля будет проходить приём документов, а также будет определён порядок проведения очных экзаменов и различных испытаний по отдельным специальностям. Об этом заявила глава Минкульта Ольга Любимова.