95-летнюю пианистку Людмилу Лядову госпитализировали с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b5dd07cc-790f-11eb-8d24-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Народная артистка РСФСР, пианистка, певица и композитор Людмила Лядова доставлена в больницу в Москве.

У 95-летней женщины выявлена коронавирусная инфекция, причём заболевание протекает в тяжёлой форме.

Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое, но с положительной динамикой. Лёгкие поражены на 75%, — рассказал ТАСС представитель композитора Виталий Мирошников.

Свой 95-й день рождения Лядова отметила 29 марта 2020 года. Среди прочих свои поздравления ей прислал премьер-министр России Михаил Мишустин, писал NEWS.ru. В своём послании глава правительства отметил, что мелодии Лядовой знают и узнают с первых нот представители разных поколений.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. За свою творческую карьеру она написала музыку более чем к 800 песням, а также оперу «Два цвета времени» и оперетты «Под чёрной маской», «Атаманша», «У опасной черты», «Кто твоя невеста?».