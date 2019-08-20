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Московский зоопарк стал рекордсменом России по числу проживающих в нём фламинго. Недавно на свет появились ещё семь птенцов.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, рядом с большим прудом теперь обитают 29 красных и 17 розовых фламинго. С наступлением холодов их переведут в специальный закрытый вольер. По словам...