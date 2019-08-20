Два сервиса покупок — «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет» — выяснили, что более 70% покупателей выбирают детские рюкзаки со светоотражающими элементами, чтобы водители лучше видели объекты в темноте.
Средняя стоимость рюкзаков составила почти 3900 рублей, а самым популярным брендом оказался Herlitz. Второе место по популярности заняли рюкзаки марки BRAUBERG, третье — Hummingbird.
Как ранее писал News.ru, Роспотребнадзор напомнил родителям учеников младших классов, что рюкзак с учебниками для первых и вторых классов не должен весить более 2,2 килограмма.