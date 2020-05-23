5499 человек выздоровели от коронавируса в России за последние сутки

В России за прошедшие сутки по выздоровлении от коронавирусной инфекции 5499 человек были выписаны из больниц. Об этом сообщается на сайте «стопкоронавирус.рф».
Количество выздоровевших от коронавируса в стране достигло отметки в 118 798 человек.
По состоянию на 25 мая в России зафиксировано 353 427 случаев коронавирусной инфекции (+8946 за последние сутки), умерли 3633 человека (+92 за последние сутки).
Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 1 643 499 человек, на втором Бразилия — 363 211.
Как ранее писал NEWS.ru, в 83 российских регионах за прошедшие сутки коронавирус официально подтверждён у 8946 человек. В 43,7% случаев (у 3908 человек) заболевание протекает без клинических симптомов.
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