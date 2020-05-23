5499 человек выздоровели от коронавируса в России за последние сутки

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За прошедшие сутки на территории Москвы зафиксировали 2560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 25 мая сообщили представители столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

В общей сложности в городе коронавирусом с начала пандемии заболели 166 473 человек. По последней информации, 53 586 пациентов уже выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений столицы, 3746 из...