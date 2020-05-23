В России за сутки выявили 8946 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6593a8a4-9e5c-11ea-99b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 83 российских регионах за прошедшие сутки коронавирус официально подтверждён у 8946 человек. В 43,7% случаев (3908 человек) заболевание протекает без клинических симптомов.

За последние сутки в России выявлено 8946 заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Всего в стране выявлено 353 427 заболевших в 85 регионах, — говорится в сообщении оперативного штаба.

За весь период в РФ от коронавируса скончалось 3633 человека (+92 за сутки), выздоровели 118 798 человек (+3746 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории Москвы зафиксировали 2560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности в столице коронавирусом с начала пандемии заболели 166 473 человек. По последней информации, 53 586 пациентов уже выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений столицы.