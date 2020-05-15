41% россиян не планируют менять свои привычки после карантина

https://static.news.ru/photo/d5dfcd6c-968d-11ea-be36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 40% россиян после окончания режима самоизоляции и снятия ограничений в стране вернутся к прежней жизни, около 94% продолжат ходить в рестораны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования McDonald`s и исследовательского холдинга «Ромир».

Более 40% россиян не планируют кардинально менять свои ежедневные привычки, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием после окончания карантина, — говорится в сообщении.

Отмечается, что только 6% опрошенных будут заказывать еду на дом. Также 99% респондентов не будут выбирать рестораны с едой в упакованном виде.

Также 32% опрошенных будут чаще убираться дома и мыть руки, 29% панируют избегать массовых мероприятий, 26% намерены соблюдать дистанцию и 16% — регулярно пользоваться санитайзером.

Как ранее писал NEWS.ru, Роскачество провело исследование, по результатам которого выяснилось, что большинство жителей России стали гораздо реже ходить в магазин, а четверть опрошенных отметили, что их расходы на покупки заметно сократились.