Роскачество: большинство россиян стали значительно реже ходить в магазин

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Роскачество провело исследование, по результатам которого выяснилось, что большинство жителей России стали гораздо реже ходить в магазин, а четверть опрошенных отметили, что их расходы на покупки заметно сократились.

Согласно результатам социологического исследования, во время режима самоизоляции большинство опрошенных (70%) стали значительно реже выходить за продуктами в магазин. У каждого четвёртого респондента (26%) покупательское поведение не изменилось: люди как выходили в магазин за продуктами, так и выходят, — привели сообщение Роскачества в ТАСС.

Четверть респондентов отметили, что у них снизились расходы на покупки, а 35% заявили об увеличении трат на продукты.

Больше половины (58%) опрошенных сообщили, что предпочитают делать покупки в сетевых магазинах, 31% выбрали магазин рядом с домом, лишь 9% продолжают закупаться в гипермаркетах.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт рассказал, как покупатель может обезопасить себя во время оплаты покупок через Интернет. Он отметил, что важно установить на компьютер или телефон антивирус, обращать внимание на адрес сайта, а также не использовать банковскую карту, на которую поступают денежные средства.