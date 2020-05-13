Эксперт объяснил правила безопасности при оплате покупок через Интернет

https://static.news.ru/photo/62894d14-94cd-11ea-abab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Глава компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал, как покупатель может обезопасить себя при оплате покупок через Интернет.

Чтобы избежать этого, лучше всего на компьютере или мобильном телефоне поставить хороший антивирус, который нужно периодически обновлять. Он может остановить от перехода на подозрительный сайт. Перед покупкой стоит прочитать отзывы о товаре и продавце на сторонних сайтах, могут выясниться неприятные подробности относительно качества продукции и сроков доставки, — сообщил Павел Мясоедов в интервью Prime.

Эксперт напомнил, что не стоит переходить по сомнительным ссылкам. По его словам, у проверенных сайтов есть иконка закрытого замка рядом с адресом, а сам адрес сайта начинается с https://.

Кроме того, Павел Мясоедов не рекомендует использовать для оплаты банковскую карту на которую поступают средства, например, зарплатную.

Также стоит оплачивать товары картой, если на странице оплаты есть логотипы программ MasterCard SecureCode, Visa Secure и Mir Accept. Они дают дополнительную защиту покупок. Вам должна прийти смс с одноразовым паролем, — отметил эксперт в интервью.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне могут получить возможность оплачивать покупки с помощью личного QR-кода, который генерируется на смартфоне во время оплаты покупок.