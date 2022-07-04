Предложен способ борьбы с игровой зависимостью россиян Спонсирование психологической помощи жертвам гемблинга должно стать обязательным для операторов игорного бизнеса

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Более 10 лет назад в России исчезли залы игровых автоматов. Но им на смену пришли онлайн-казино, букмекерские конторы, лотереи и тотализаторы. По данным ВЦИОМа, 19% россиян злоупотребляют азартными играми. В мире же жертвами лудомании (патологическая склонность к азартным играм) стали 350 млн человек, сообщает ВОЗ. В отличие от многих стран, в России нет организаций, которые специализируются на консультациях для игроманов и их близких и пропагандируют вред гемблинга. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов нашел способ решения этой проблемы. NEWS.ru ознакомился с его проектом по оздоровлению нации.

Семья Алисы из Краснодара столкнулась с серьезной проблемой. Муж проиграл крупную сумму денег в одной из букмекерских контор. Ячейка общества в долгах как в шелках. Выплачивать их предстоит долгие годы.

Когда я узнала об этом впервые, сумма была ещё небольшой, он клялся, что больше не повторится, что он все осознал. Я прощаю, проходит полгода, я вновь узнаю про новые кредиты под бешеные проценты. Снова прощаю, беру на себя кредит, чтоб перекрыть его, и говорю, что третий раз точно не прощу. Прошло снова полгода, и снова удар в спину — мне и моим родным названивают коллекторы, — сообщает женщина.

Алиса добавляет, что с супругом они вместе уже 10 лет и человек он хороший — не курит, не пьет, работяга, детей очень любит. Она хочет помочь мужу вылечиться. Но куда обратиться — не знает.

За последние годы Россия сделала большой шаг в сфере контроля игорного бизнеса, учредив публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Единый учет ставок позволяет внедрить механизмы самоисключения, дав возможность установить запрет на прием ставок от лиц, зарегистрировавших свое желание отстраниться от азартных игр. Но, как показывает опыт развитых стран, подобной меры недостаточно. Это не решает проблему игровой зависимости как психического расстройства.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru Негативные последствия азартных игр

Необходимо информирование граждан об опасностях увлечения азартными играми и психологическая помощь, сообщает Давыдов. Далеко не все игроки способны признать свою проблему. Многие думают, что ситуация контролируемая и они «могут бросить в любой момент». Даже запрет транзакций в системе не решает проблему периодически возникающего и чаще всего неконтролируемого желания испытать «вкус» азарта.

За счет массовой рекламы и синергии игорного бизнеса со спортом все больше и больше людей начинают делать ставки. При этом если не предупреждать их о возможных опасностях, не призывать к ответственному подходу и не открывать доступ к индивидуальным консультациям на эту тему, то границы между здоровым увлечением и пагубным пристрастием будут стерты. Дмитрий Давыдов автор проекта «20 идей по развитию России»

Чтобы существенно сократить негативные последствия от азартных игр, необходимо принимать превентивные меры, пропагандируя принципы «ответственной игры». Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает обязать операторов игорного бизнеса оказывать финансовую помощь благотворительным организациям и частным компаниям, которые проводят научные исследования в области профилактики и лечения игровой зависимости. Кроме того, представителей бизнеса нужно обязать спонсировать проведение предупредительных мероприятий, считает Давыдов.

Предполагается, что для получения финансовой помощи организации должны пройти проверку регулятора игорного бизнеса и соответствовать следующим критериям: доказанный опыт не менее одного года в одном или нескольких видах деятельности, отсутствие каких-либо связей с операторами игорного бизнеса, их представителями и сотрудниками, выполнение требований регулятора, таких как, например, гарантии целевого использования полученных средств и предоставление отчетности.

Автор проекта «20 идей по развитию России» направил свое предложение об инициировании разработки законодательной инициативы в комитет Совета Федерации по экономической политике. Дмитрий Давыдов предлагает внедрить в законодательство механизм целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр. А также обязать их финансировать научные исследования игорной зависимости. Ответ был получен от председателя комитета Андрея Кутепова. Он сообщил, что в ведомстве приняли к сведению предложение Дмитрия Давыдова.

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Аналогичная практика встречается во многих странах и успешно себя зарекомендовала. Правительство Сингапура в 2005 году создало Национальный совет по проблемному гемблингу (NCPG), наделив его полномочиями по контролю за соблюдением операторами игорного бизнеса политики ответственной игры и правил самоисключения. Но главными функциями NCGP являются поддержка и проведение программ по массовому просвещению относительно проблемного гемблинга, консультации всех заинтересованных сторон по вопросам азартных игр, превентивные и лечебные услуги для проблемных игроков и их семей, проведение исследований в этой области.

Примеры Южной Кореи и Финляндии также показывают, что финансирование деятельности организаций по борьбе с проблемным гемблингом за счет операторов игорного бизнеса является разумной социально ответственной мерой.

В стратегии развития ППК «Единый регулятор азартных игр» до 2026 года обозначены планы по проведению аналитических исследований по вопросам игровой зависимости (лудомании) и работе, направленной на борьбу с ней.

Единый регулятор азартных игр выступает за системный подход к решению проблемы лудомании, которая, к сожалению, усиливается во всем мире по мере цифровизации рынка азартных игр, сообщила NEWS.ru советник по информационной политике Евгения Чаплыгина. В частности, одним из инструментов станет возможность использования механизма самоограничения. Согласование соответствующего законопроекта вышло на финишную прямую. Часть букмекерского сообщества поддерживает эту идею. Также некоторые участники рынка реализуют локальные проекты по борьбе с лудоманией, что характеризует их как социально ответственные компании.

Наша позиция — комплексная программа по борьбе с лудоманией должна реализовываться под строгим государственным контролем с привлечением профильных лицензированных медицинских учреждений. Как регулятор рынка мы аккумулируем и изучаем предложения по ее реализации с учетом применения лучших мировых практик. Социальная проблема есть, и решить ее можно только совместными усилиями. Евгения Чаплыгина советник по информационной политике публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр»

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Люди, которые проиграли в азартные игры все деньги, нуждаются не только в психологической, но и в психиатрической помощи. Они находятся в глубокой депрессии, и у них часто возникают суицидальные мысли, сообщил NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Поэтому тратить деньги на душевное здоровье, безусловно, необходимо. Также важна профилактика, желательно — со школьной скамьи.

Все, что реализуется вовне, сначала происходит у человека в голове. С детства надо учить решать свои психологические проблемы. Для этого психологию нужно преподавать в школе. Тогда стресса меньше, проблем. Они будут меньше склонны к разного рода зависимостям. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог

Реализация инициативы Дмитрия Давыдова позволит существенно улучшить качество жизни россиян. Автор проекта надеется на законодательную поддержку со стороны государства.