https://static.news.ru/photo/ed372e74-e346-11e9-bf65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

150 станций отремонтировали в Московском метрополитене за последние годы, что составляет больше половины всех станций подземки.

За это время специалисты поменяли эскалаторы, облицовку станций, инженерные коммуникации. Также были установлены бесшумные турникеты и навесы над входами, сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, вестибюлям некоторых станций вернули исторический облик. К примеру, точную копию скульптуры «Изобилие», которая изображает женщину с корзиной фруктов, установили на станции «Проспект Мира», информирует « Москва 24 ».

Как ранее писал News.ru, принадлежащая правительству Москвы компания «Мосинжпроект» получила большой опыт во время строительства различных объектов, включая столичное метро.