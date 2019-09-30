150 станций отремонтировали в Московском метрополитене за последние годы, что составляет больше половины всех станций подземки.
За это время специалисты поменяли эскалаторы, облицовку станций, инженерные коммуникации. Также были установлены бесшумные турникеты и навесы над входами, сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.
Кроме того, вестибюлям некоторых станций вернули исторический облик. К примеру, точную копию скульптуры «Изобилие», которая изображает женщину с корзиной фруктов, установили на станции «Проспект Мира», информирует «
Как ранее писал News.ru, принадлежащая правительству Москвы компания «Мосинжпроект» получила большой опыт во время строительства различных объектов, включая столичное метро.