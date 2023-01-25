«112»: россиянка похитила собственного сына в Германии

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянка похитила собственного сына из евангелической церкви Брауншвейга в Германии, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, подростка забрала местная ювенальная служба и не позволяла матери с ним видеться на протяжении нескольких месяцев.

В день похищения сына женщина приехала на официально назначенное свидание с ребенком. На нем она похитила сына и тайно отправилась в аэропорт, чтобы вернуться в Россию.

Как пишет «112», служба забрала мальчика летом 2022 года из-за частых опозданий в школу и заболеваний. Представители организации пришли за ребенком, пока матери не было дома. Позже подросток рассказывал по телефону, что в приюте его плохо кормили и запрещали говорить на русском языке.

Ранее в Ростовской области осудили 31-летнюю женщину, которая получала социальные выплаты от государства не только на настоящих, но и на несуществующих детей. Начиная с лета 2008 до весны 2022 года она незаконно получила выплаты на 2 млн 415 тысяч рублей.

Суд обязал женщину возместить государству ущерб, а также приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима после 2036 года, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет. Осужденная посчитала приговор слишком суровым и собралась его обжаловать.