Многодетную мать осудили за получение выплат на вымышленных детей Многодетную мать из Ростовской области осудили за получение выплат на вымышленных детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростовской области осудили 31-летнюю женщину, которая получала социальные выплаты от государства не только на настоящих, но и на несуществующих детей, сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Начиная с лета 2008 до весни 2022 года она незаконно получила выплаты на два млн 415 тысяч рублей. Суд обязал женщину возместить государству ущерб, а также приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима после 2036 года, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет. Осужденная посчитала приговор слишком суровым и собралась его обжаловать.

Мошенническая схема женщины вскрылась во время одной из проверок органов опеки, вскоре после чего на нее завели уголовное дело. Во время следствия выяснилось, что врачи-гинекологи, подписи которых стояли на справках о домашних родах, злоумышленницу никогда не видели.

Преступница начала получать выплаты от государства на рождение ребенка с 2008 года, когда принесли в органы соцзащиты заявление на выплату пособия, приложив поддельное свидетельство о рождении несуществующих детей — сына и дочки. Затем в 2011-м женщина получила свидетельство о рождении на еще одну вымышленную дочь по той же схеме, а в 2015 году оформила документы на еще одного вымышленного ребенка. За это время она успела родить и трех настоящих детей — двух дочерей и сына, которому на данный момент еще не исполнилось года.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что мошенница никогда нигде не работала и почти нигде не училась — она окончила только первый класс.

Юрист Виктория Шакина ранее рассказала, что попытка незаконно обналичить маткапитал влечет уголовную ответственность за специальный вид мошенничества при получении социальных выплат. По ее словам, наказание за такое правонарушение предусмотрено серьезное — от штрафа в десятки тысяч рублей до лишения свободы на срок до 10 лет, а также полное возмещение причиненного материального ущерба.