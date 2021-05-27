Звёзды сериала «Друзья» признались в любви друг к другу

https://static.news.ru/photo/e4547c96-bef8-11eb-b25b-96000091f725_660.jpg Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер в сериале «Друзья» Фото: Warner Bros. Television

Американские актёры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, игравшие влюблённых Рейчел и Росса в сериале «Друзья», признались в настоящих чувствах друг к другу во время съёмок специального выпуска «Друзья: Воссоединение», вышедшем на сервисе HBO Max, передаёт портал The Sun.Ведущему шоу Джеймсу Кордену удалось разговорить звёзд, и она раскрыли подробности отношений.

В первом сезоне [«Друзей»] я был сильно влюблён в Джен[нифер Энистон], — отметил Швиммер. Энистон добавила, что симпатия оказалось взаимной.

Знаменитости отметили, что на съёмочной площадке старались оставаться друзьями.

Я помню, как однажды сказала Дэвиду: «Будет такой облом, если первый наш настоящий поцелуй покажут по национальному телевидению». Естественно, впервые мы поцеловались в том кафе. Поэтому мы просто направили все наши взаимные чувства и любовь друг к другу на Росса и Рейчел, — вспомнила Энистон.

Сериал «Друзья» признан лучшим комедийным ситкомом за всю историю телевидения США. Он стал культовым и повлиял на английский язык, моду, музыку и даже потребление кофе. Фразы главных героев разошлись на цитаты и мемы. Шоу выходило с 1994-го по 2004-й. Всего было выпущено 10 сезонов (236 эпизодов). Премьера специального часового эпизода состоялась 27 мая. Приглашёнными гостями стали известные звёзды спорта и кино: Джастин Бибер, Леди Гага, Дэвид Бекхэм и корейская группа BTS.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix в июне 2021-го удалит из своей библиотеки часть культовых фильмов, передаёт портал Entertainment Weekly. В следующем месяце с платформы исчезнут два сезона детективного сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», пять сезонов фэнтези-шоу «Сумеречная зона», триллер «Ганнибал» и некоторые другие многосерийные проекты.