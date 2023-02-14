«Звучит фригидно»: критик заявил, что Ургант испортил песню группы «Секрет» Музыкальный критик Рудченко назвал неудачным кавер Урганта на песню «Моя любовь на пятом этаже»

Фото: YouTube/Гриша Ургант

Музыкальный критик Павел Рудченко назвал неудачным ремейк Ивана Урганта на песню группы «Секрет» «Моя любовь на пятом этаже». Эксперт не оценил лаундж-интерпретацию известной композиции и считает, что такое прочтение лишает хит чувств.

Судя по тому, что я услышал, не стоило Ивану Урганту браться за интерпретацию этого произведения. Потому что сейчас эта песня выглядит какой-то фригидной и вялотекущей, а также в принципе не вызывающей никаких чувств. Также непонятно, зачем тут лаунж-стилистика. Я бы на его месте не делал бы подобные эксперименты. Мелизмы тоже непонятно зачем вставляет. В общем, странное звучание, которое совсем не оживляет и не дает новое дыхание песне, а наоборот, — заявил Рудченко.

Телеведущий 14 февраля опубликовал кавер-версию хита «Моя любовь на пятом этаже» на стриминговых площадках под своим музыкальным псевдонимом Гриша Ургант.

В 2022 году экс-солисты популярной в 80-е группы «Секрет» Николай Фоменко и Максим Леонидов дали согласие на использование 22 хитов «Секрета» в новом мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой». В октябре премьера спектакля состоялась в Московском дворце молодежи.

Ранее стало известно, что в Москве отменили концерт Гриши Урганта, запланированный на 2 февраля. При этом организаторы не называли причин отмены, хотя известно, что телеведущий высказался против СВО и не появляется на экранах федерального телевидения с февраля 2022 года.