В Москве отменили концерт Ивана Урганта В Москве отменили концерт Ивана Урганта, назначенный на 2 февраля

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Иван Ургант

В Москве отменили концерт Ивана Урганта. Он должен был состояться 2 февраля в клубе «Урбан». Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» на странице Гриши Урганта — под таким псевдонимом шоумен продвигает свою музыкальную карьеру.

Уважаемые зрители, концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: «Мне не понять и тебе не понять этого движения», — говорится в сообщении.

Причины отмены выступления не указаны.

1 января Ургант рассказал, что онлайн-кинотеатр KION снял с эфира показ новогоднего телеспектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с его участием. Помимо шоумена в фильме были задействованы Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков и Екатерина Варнава.

Ранее шоумен сообщил, что не знал о том, что режиссер Евгений Кулик решил не приглашать его к участию в съемках фильма «Елки-9». Артист с иронией отнесся к этой новости и заявил, что Кулик «вбил последний гвоздь в крышку его блестящей актерской карьеры».