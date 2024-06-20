Звезда сериала «Папины дочки» показала своего новорожденного малыша Актриса Мельникова второй раз вышла замуж и родила третьего ребенка

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дарья Мельникова

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова тайно вышла замуж за актера Романа Набатова и родила третьего ребенка. Об этом она сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена). При этом девушка до последнего скрывала подробности личной жизни, и раскрыла их в видео, на кадрах которого показала сюрприз для новоиспеченного мужа.

Напомним, что у звезды двое детей от актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Старший сын, названный в честь отца, родился в 2015 году, а младший, Марк — в 2018. В 2021 году Мельникова развелась с мужем, однако бывшие возлюбленные остались в хороших отношениях.

При этом актриса продолжает заниматься творчеством, снимаясь в кино и играя в театре. За 2023 год на экраны вышло несколько проектов с ее участием, например, сериалы «Король и Шут», «Волшебный участок» и «Папины дочки. Новые». Известно, что она также в одиночку выплачивала ипотеку.

При этом Мельникова рассказывала, что, когда она находится на съемках, за детьми присматривают бабушки и дедушка. По ее словам, у них получается жить в таком режиме, однако бывают и проблемы: есть даже семейный чат, в котором они распределяют между собой обязанности по делам малышей.