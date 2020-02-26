https://static.news.ru/photo/abf53398-5899-11ea-a860-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Актёр Андрей Леонов, известный по роли отца в сериале «Папины дочки», подал в суд на сервисы по онлайн-продаже билетов. Артист требует выплаты компенсации в размере 1,5 млн рублей.

По словам его адвоката Игоря Симонова, причиной стало незаконное использование изображения звезды на афишах. В августе и сентябре 2019 года в рекламе спектакля «Милая моя» в Москве и Крыму использовался образ Леонова, хотя на тот момент он не принимал участия в постановке. Сервисы по продаже билетов также использовали такое изображение, передаёт RT.

Изображение актёра использовалось без его разрешения, а зрители антрепризы получали неверную информацию об актёрском составе, — подчеркнул он.

Иски поданы к системам Kassir.ru, «Яндекс.Афиша» и Ponominalu. С каждого ответчика актёр потребовал 500 тысяч рублей. Дело будет рассмотрено 11 марта.

Как писал NEWS.ru, ранее Палата по патентным спорам отказала входящей в Rambler Group «Компании Афиша» в удовлетворении требования запретить использование слова «Афиша» в товарном знаке МТС. Аналогичное решение было принято по товарному знаку «Яндекс.Афиша».