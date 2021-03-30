Звезда Comedy Woman похудела на 33 килограмма

https://static.news.ru/photo/3ae0b8fc-9179-11eb-ba36-96000091f725_660.jpg Надежда Ангарская Фото: instagram.com/nadezhdaanga

Участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, весившая 130 килограммов, похудела на 33 килограмма. Результат она показала в Instagram.

Артистка опубликовала коллаж. На снимках звезда запечатлена до и после похудения. Однако она очень гордится проделанной работой и хочет поделиться успехом с другими. Нынешний вес звезды составляет 97 килограммов.

Но я поняла, что всё возможно, главное — верить в себя, — пояснила Ангарская, добавив, что с возрастом стала выглядеть лучше.

Комментаторы поддержали её, отметив, что артистка стала «невероятно красивой».

Надо же. Как вес меняет человека... словно и не вы! Конечно, вам идёт! Вы молодец, — написала одна из подписчиц.

Ранее заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников посоветовал тем, кто пытается похудеть, ограничить потребление мандаринов и пакетированных соков. Далеко не все люди, мечтающие сбросить лишние килограммы и соблюдающие различные диеты, догадываются о том, что сводят свои старания на нет, отметил он.

По словам медика, в 100 граммах мандаринов содержится 40 килокалорий — почти столько же, сколько и в пиве, писал NEWS.ru.