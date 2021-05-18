Знаменитой советской актрисе Бестаевой ампутировали стопу

https://static.news.ru/photo/54c08b8a-b7e4-11eb-9355-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Знаменитая советская актриса, народная артистка РСФСР Татьяна Бестаева оказалась в сложной жизненной ситуации: 83-летнюю женщину положили в больницу из-за последствия тяжёлой болезни. Недавно ей ампутировали стопу, передаёт «Московский Комсомолец». В 60-х её считали одной из самых красивых кинозвёзд в СССР.

По информации издания, здоровье Бестаевой резко ухудшилось весной, позже потребовалась срочная госпитализация. Во время операции пришлось отнять часть ноги. Театр Моссовета, где она служит, поддерживает коллегу. Пациентка находится в комфортабельной палате, условиями в лечебном учреждении довольна. Медики каждый день обрабатывают рану и перевязывают.

Ей понадобится протез и, скорее всего, спецсредство для передвижения. После выписки без помощи социального работника не обойтись. Бестаева — вдова, а детей у неё нет. Актриса известна по ролям в картинах «Человек идёт за солнцем», «Зелёный огонёк», «Роман и Франческа», «Совершенно серьёзно», «Матрос с кометы» и других.

Ранее сообщалось, что солист балета Мариинского театра Давид Залеев попал в больницу после ДТП с тяжёлыми травмами в Санкт-Петербурге. Артист на огромной скорости мчался по Лермонтовскому проспекту, задел одного из прохожих, после чего рухнул на асфальт. В настоящее время 31-летний артист находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Ему сделали трепанацию черепа и удалили гематому.