Жена T-Killah рассказала, как реагировала на вопросы про отсутствие детей Блогер Тарасова: на вопросы об отсутствии детей отвечала шуткой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Тарасова

Супруга рэпера T-Killah и блогер Мария Тарасова в разговоре с NEWS.ru на премии «Вслух», организованной фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер» и изданием Voice (бывший Cosmopolitan), рассказала, как реагировала на неуместный вопрос о детях еще до того, как родила. По ее словам, она всегда отвечала шуткой о том, что запланировала рождение ребенка на следующий четверг.

Я выпустила фильм под названием «когда детки», который открывает другую сторону жизни пар, у которых нет детей. Это как раз был ответ на постоянный вопрос о детях. Мы с мужем были несколько лет в браке и у нас не появлялся ребенок. В этом фильме я как раз рассказываю, что может быть в отношениях, когда у них нет детей, — сказала Тарасова.

Блогер подчеркнула, что пары не заводят детей по разным причинам. По ее словам, это может быть из-за какой-либо трагедии, долгого пути или других сложных моментов.

Ранее рэпер T-Killah раскрыл правду об отношениях с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, их роман был PR-ходом.

Также сообщалось, что исполнительница Mia Boyka заявила, что ее экс-продюсер T-Killah потребовал 500 млн рублей за песни девушки. Такую сумму она должна была заплатить, чтобы получить авторские права на композиции.