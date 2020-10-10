Жена Петросяна умилила подписчиков фото заснувшего в кресле сына

https://static.news.ru/photo/85873b36-0b75-11eb-b54a-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Молодая жена Петросяна опубликовала на своей странице в соцсети снимок заснувшего сына. Брухунова пояснила, тот ребёнок заснул, «не дождавшись родителей с работы».

Избранница юмориста не бросила работу даже после появления в семье ребёнка. Сына по имени Ваган Петросян показал публике в день своего 75-летия. По слухам, его выносила супругам суррогатная мать, но Брухунова заверила подписчиков, что сама рожала ребёнка.

Молодая супруга юмориста уже говорила, что не собирается всё время сидеть дома с ребёнком и отказываться от посещения театров, музеев и своих дел. На этот раз, похоже, дома не было ни только матери, но и отца. Малыш в полосатом комбинезоне и шапочке уснул прямо в кресле.

Не дождался родителей с работы — заснул, — подписала фото Брухунова, не вдаваясь в подробности, как она на самом деле провела день.

Снимок умилил подписчиков, которые отметили не только «взрослую» позу малыша, спящего на животе, но и красивую обивку кресла. Мебель, похоже, вызвала даже больше отзывов, чем спящий малыш. «Кресло огонь», «Милые полосочки — и большие, и маленькие», «Так мило и трогательно!», — написали в комментариях поклонники жены артиста.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснилась с подписчиками, почему часто оставляет сына дома и гуляет без ребёнка. Новоиспечённая мамаша обратилась к россиянкам с поучениями, что мать должна уделять время не только ребёнку, но и себе, находить возможность «радовать и баловать себя».