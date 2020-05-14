Жена Крутого опубликовала семейное фото с мужем и дочерьми

https://static.news.ru/photo/c4d37302-95c0-11ea-a4b6-fa163e074e61_660.jpg Ольга и Игорь Крутые Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Ольга Крутая, супруга известного российского композитора и продюсера Игоря Крутого, на своей официальной странице в социальной сети опубликовала семейное фото.

На снимке можно увидеть саму Ольгу с музыкантом, их общую дочь Александру и падчерицу Крутого Викторию (ребёнка жены музыканта от предыдущих отношений). Также в кадре, сидя на плечах у продюсера, запечатлена внучка знаменитого главы семейства Деми-Роуз. Девочке в этом году исполняется пять лет.

Семья — это самое ценное, что у нас есть. Люблю, когда мы все вместе, — написала Ольга Крутая в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, пользователи обсуждаливидеозапись праздника, который композитор Игорь Крутой устроил для своей сестры Аллы. На этой вечеринке присутствовал и артист Лев Лещенко, у которого подтвердили диагноз «коронавирус». На кадрах видно, как веселятся звёзды российского шоу-бизнеса, не подозревая, что среди них есть носитель опасной инфекции.