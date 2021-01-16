Жена Грачевского может претендовать на наследство режиссёра

https://static.news.ru/photo/a85eaace-58d0-11eb-8d09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После смерти создателя «Ералаша» Бориса Грачевского его последняя супруга Екатерина стала обладательницей многомиллионного наследства. Однако сомнения вызывают авторские права на «Ералаш».

Известно, что Грачевский являлся учредителем двух компаний: ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш». При этом на права могут претендовать дети режиссёра от других браков. Также на наследство имеет право бывшая жена Грачевского Анна, передаёт Teleprogramma.pro.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов.

Ранее NEWS.ru писал, что вдова умершего от коронавируса создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская во время церемонии прощания ушла со сцены, на которой стоял гроб с режиссёром.

36-летняя актриса могла с трудом сдерживать слёзы. Женщина была буквально убита горем. Вместе с ней сцену покинули и её друзья.