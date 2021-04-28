Жена Голобородько призналась, что хотела сделать аборт после гибели сына

https://static.news.ru/photo/9d4c0fe6-a8d0-11eb-b7fe-96000091f725_660.jpg Светлана Шершнёва и Александр Голобородько Фото: Театр им. Моссовета/facebook.com

Актриса Светлана Шершнёва в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на «России 1» вспомнила о трагедии, которую ей когда-то пришлось пережить вместе с мужем Александром Голобородько. Супруги потеряли сына Тараса, погибшего через несколько дней после рождения.

Первая беременность артистки протекала без особых осложнений, однако на последних сроках она совершила роковую ошибку, за которую до сих пор винит себя. Это произошло во время поездки в гости к сестре. Актриса опередила отца и самостоятельно открыла тяжёлые ворота. После она пришла домой и потеряла сознание.

Очнулась в роддоме, увидела через окно, как муж моей сестры несёт гробик на полотенце, папа идёт с лопатой. Это я запомнила навсегда. После этого отец заболел, у него обнаружили рак. А ведь Тарас родился живым, я его видела, он был прекрасным — копией Саши с синими глазами! Только малыш не плакал, а стонал как взрослый мужчина. Теперь он ангел-хранитель нашей семьи, я с ним часто разговариваю, — поделилась Шершнёва.

Голобородько узнал о случившемся в командировке. Ему пришло письмо со страшным известием от сестры артистки через три-четыре дня после трагедии. Девушки боялись сразу говорить ему об этом, так как боялись, что он бросит жену. Из-за этого Шершнёву посещали мысли об аборте, когда она была беременна дочерью. Только спустя два года после трагедии у пары появился ребёнок. У них родилась дочь Оксана.

Было очень страшно снова рожать после гибели Тараса. Я не хотела ребёнка! Но врачи меня обманули, сказав, что у меня уже 4,5 месяца беременности и аборт ни в коем случае делать нельзя, — призналась актриса.

Шершнёва уточнила, что не говорила мужу о своих мыслях и чувствах.

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