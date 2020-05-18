Жена Джигана отметила три месяца со дня рождения сына

Три месяца сегодня человеку. Три месяца, как я мама четырёх детей. Я думала, что Майя у нас ангельским ангелочком была, но Давидик в своем спокойствии и умиротворении превзошёл даже ее. В общем чудесный малыш у меня растёт. Пусть так будет и дальше, — написала жена рэпера в Instagram.
Самойлова недавно подала на развод с рэпером. Она обижена, что музыкант не помог ей в первые месяцы после рождения малыша, а ударился во все тяжкие и в итоге попал в рехаб.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Джиган каждый день фотографируется со своими детьми, показывая, как сильно любит свою семью. Возможно, рэпер таким способом пытается вернуть семью, однако, его жена полна решимости расстаться.