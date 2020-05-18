Шоу-бизнес

Жена Джигана отметила три месяца со дня рождения сына

06:30, 19 мая 2020 43
Джиган Джиган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жена Джигана Оксана Самойлова отметила три месяца со дня рождения сына Давида. Модель отметила, что ребёнок у неё «очень спокойный».

Самойлова напомнила, что она — многодетная мама, в семье подрастают три дочки.

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Три месяца сегодня человеку. Три месяца, как я мама четырёх детей. Я думала, что Майя у нас ангельским ангелочком была, но Давидик в своем спокойствии и умиротворении превзошёл даже ее. В общем чудесный малыш у меня растёт. Пусть так будет и дальше, — написала жена рэпера в Instagram.

Самойлова недавно подала на развод с рэпером. Она обижена, что музыкант не помог ей в первые месяцы после рождения малыша, а ударился во все тяжкие и в итоге попал в рехаб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джиган каждый день фотографируется со своими детьми, показывая, как сильно любит свою семью. Возможно, рэпер таким способом пытается вернуть семью, однако, его жена полна решимости расстаться.

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