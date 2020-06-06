Жена Андреева рассказала об алкоголизме звезды «Иванушек»

Супруга участника музыкальной группы «Иванушки International» Кирилла Андреева Лолита рассказала о трудных периодах жизни певца. По её словам, в коллективе в определённый момент начались серьёзные проблемы с алкоголем.
По её словам, супруг никогда не буянил, однако иногда приходилось отнимать у него бутылку.
Это была наша большая проблема, это была трагедия группы, да и многих других. Не говорить об этом нельзя, потому что многие умирают, и мы как-то договорились, что будем рассказывать, — сказала она в эфире НТВ.
Музыкант не считал происходящее проблемой, так как «не валялся под кустом».
Однажды жена поставила Андрееву ультиматум: или он прекращает пить, или она уходит от него. В результате мужчина принял решение отказаться от алкоголя.
Ранее NEWS.ru писал, что солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов выдохнул с облегчением. Он прошёл обследование на онкологию — музыкант здоров.