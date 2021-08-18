Земфира: коронавирус уничтожил мою профессию

Певица Земфира опубликовала пост на своей странице в Instagram, где она пожаловалась на то, что коронавирусная инфекция и связанные с ней ограничения окончательно уничтожили её профессию.

Пандемия жёстко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией, — заявила Земфира.

При этом она отметила, что не собирается давать концерты онлайн, так как на эти мероприятия ей бы пришлось тратить собственные средства. Земфира добавила, что играть для «двух сознательных людей и двадцати пиратов» она не готова.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что пандемия и ограничительные меры, связанные с COVID-19, привели к закрытию менее 3% предприятий по всей России.

Большинство представителей российского бизнеса сумели справиться с пандемией даже в наиболее пострадавших областях национальной экономики. Однако ситуация в стране по-прежнему остаётся напряжённой, подчеркнул Титов.