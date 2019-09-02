Никулинский районный суд Москвы прекратил производство по иску к актрисе Анастасии Заворотнюк об ограничении выезда за рубеж из-за долга в 1,6 млн рублей.
Производство по административному исковому заявлению Тропарёво-Никулинского отдела судебных приставов УФССП России по Москве к А. Заворотнюк об установлении временных ограничений на выезд из РФ прекращено в связи с отказом от иска, — сообщили АГН «Москва» в суде.
Как писал News.ru, несколько лет назад звезда сериала «Моя прекрасная няня» взяла денежный кредит на приобретение земельного участка в Подмосковье. Из-за падения курса рубля она оказалась в долговой яме. Несмотря на сложности, ей удалось добиться мирового соглашения с банком. Оно было подписано в 2018 году. Актриса полностью погасила задолженность перед банком, однако недавно выяснилось, что она не оплатила исполнительский сбор в размере 1,6 миллиона рублей. Эту сумму с неё и требовали приставы Тропарёво-Никулинского района.