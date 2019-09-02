Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-балерина Анастасия Волочкова намерена устроить шикарную свадьбу, которая потрясёт всю светскую Москву. Она собралась замуж за таинственного возлюбленного, с которым счастлива уже девять месяцев.

Об этом она сообщила изданию StarHit, но подробностями предстоящего торжества и именем своего избранника делиться отказалась. Как писал News.ru, Волочкова появилась на презентации своей книги «Плата за успех» в прозрачном...