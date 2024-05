Зависимость Рыбака, ВИЧ Кончиты Вурст: что стало с финалистами Евровидения

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Александр Рыбак

9 мая в 22:00 часа по московскому времени пройдет второй полуфинал Евровидения-2024. Конкурс смотрят миллионы людей по всему миру, и многие следят за судьбой его победителей. Как сложилась жизнь Кончиты Вурст, Даны Интернэшнл, «Бурановских бабушек», Александра Рыбака и других ярких финалистов — в материале NEWS.ru.

Какую песню транссексуала Даны Интернэшнл пел Киркоров

Израильская певица Дана Интернэшнл победила на Евровидении-1998 с песней Diva. Она стала первым транссексуалом (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), принявшим участие в конкурсе.

Дана (настоящее имя Шарон Клэн) утверждала, что с детства ощущала себя девочкой, хотя родилась мальчиком. Артистка рано стала заниматься музыкой и уже в 14 лет попала в мюзикл. С 16 лет Дана выступала в клубах в женских образах, перепевая хиты известных певиц.

В 24 года израильская звезда сделала операцию по смене пола. К 1995-му артистка стала довольно известной исполнительницей у себя в стране. После победы на Евровидении в 1998-м Дана завоевала мировую популярность, о ней писали СМИ и снимали сюжеты на ТВ. Ее песня Diva попала в топ чартов разных стран. В России этот хит Даны перепел Филипп Киркоров.

С 2008 года в разных городах проводится международный фестиваль транскультуры Dana Fest, названный в честь певицы.

От какой зависимости лечился Рыбак

В 2009 году победителем Евровидения стал норвежец белорусского происхождения Александр Рыбак. Во время номера на песню Fairytale артист аккомпанировал себе на скрипке.

Рыбак получил классическое музыкальное образование. Семья певца переехала из Минска в Осло, когда мальчику было четыре года.

После победы на Евровидении Рыбак выступил на торжественной церемонии перед лауреатами Нобелевской премии, участвовал в украинской версии «Фабрики звезд», ездил с концертами по России и озвучил дракона в мультфильме. Позже артист успешно выпускал новые песни, снимал клипы и в 2015 году стал участником российского шоу «Один в один!».

В 2018-м он вновь поехал на Евровидение, но занял лишь 15-е место. В 2024 году он окончил программу магистратуры (MFA) в Колумбийском колледже, его новая специальность — создание музыки для фильмов. На своей странице в социальной сети он писал, что сейчас заканчивает строительство личной музыкальной студии в Лос-Анджелесе.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Недавно Александр откровенно рассказал подписчикам, что много лет злоупотреблял антидепрессантами и сейчас проходит реабилитацию.

«У меня была тайна. На протяжении 11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась. В январе этого года я начал курс реабилитации и при помощи моих врачей постепенно прихожу в порядок», — написал Рыбак.

По словам исполнителя, из-за приема таблеток он стал «слабым и напуганным», испортил мышцы, желудок, его общее состояние организма сильно ухудшилось. Как добавил Рыбак, эта зависимость разрушила его отношения со многими людьми.

Какой диагноз поставили Кончите Вурст

Бородатая женщина из Австрии Кончита Вурст стала победительницей Евровидения-2014 в Копенгагене. В финале исполнительница набрала 290 баллов и с большим отрывом от других претендентов заняла первое место.

Сначала образ участницы конкурса вызвал неоднозначную реакцию во всем мире: одни восхищались смелостью артиста Томаса Нойвирта, который переоделся в платье, другие его осуждали.

После победы в Австрии Кончиту Вурст встречали поклонники и представители политических партий, она стала почти национальным героем. Нойвирт, придумавший бородатую женщину, гомосексуалист и в обычной жизни не носит женские платья.

После конкурса Кончита Вурст приняла участие в европейских гей-парадах, дефилировала по подиуму в свадебном платье на показе Жана-Поля Готье. В 2015 году Нойвирт получил австрийскую премию как музыкант года, в 2016-м он много гастролировал в образе бородатой женщины. Но уже в 2017-м Томас заявил, что вскоре Кончите предстоит завершить карьеру.

В 2018 году Нойвирт публично объявил о том, что у него ВИЧ и он получает много лет необходимую терапию. По словам артиста, он рассказал о диагнозе из-за угроз бывшего сексуального партнера. «Я никому не позволю запугивать меня», — написал певец в соцсети.

Фото: IMAGO/Stephan Wallocha/Global Look Press Кончита Вурст

Куда пропала Верка Сердючка

В 2007 году представитель от Украины Андрей Данилко в образе Верки Сердючки занял второе место на Евровидении. Его конкурсная песня Dancing Lasha Tumbai возмутила российских зрителей. Они услышали в ней слова не Lasha Tumbai, а Russia Goodbay («Россия, прощай»). В программе «Пусть говорят» на Первом канале Данилко попытался оправдаться, но его доводы сочли неубедительными. В результате Сердючке ограничили выступления в России и участие в телеэфирах, но совсем не «отменили».

Несмотря на то что еще в 2018 году Данилко официально попрощался с образом Верки Сердючки, он иногда продолжает его использовать. В 2023 году артист выступил во внеконкурсной программе Евровидения снова с песней Dancing Lasha Tumbai, тем самым показав отношение к России.

Сейчас Данилко зарабатывает на жизнь, выступая за рубежом для уехавших украинцев и граждан РФ.

Билан стал участником «голой» вечеринки

В 2006 году Дима Билан поехал на Евровидение с песней Never Let You Go и занял второе место. Это один из лучших результатов России на конкурсе. Артист хотел попасть на музыкальное состязание в 2005-м, но туда отправили от страны Наталью Подольскую.

После победы на Евровидении Билан записывал новые песни, становился победителем премий и вошел в тройку самых популярных и оплачиваемых российских артистов в 2007-м.

В декабре 2023 года Билан принял участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. После того как об этом стало известно, многих звездных гостей мероприятия наказали за веселье во время спецоперации. Их перестали показывать по телевидению, организаторы отменяли концерты звезд, посетивших вечеринку. Билану повезло больше других: его выступления даже не вырезали из новогодних «голубых огоньков».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан

Группа Lordi сменила гитариста

В 2006 году первое место на Евровидении заняла финская группа Lordi. Музыканты, исполняющие хард-рок с элементами хеви-метал в масках чудовищ, устроили во время номера пиротехническое шоу, чем произвели большое впечатление на публику. Вероятно, именно поэтому коллектив Lordi получил больше голосов, чем Билан.

Финны очень радовались победе соотечественников, площадь в городе Рованиеми переименовали в их честь. В центре нее стоит монумент, на котором увековечены отпечатки ладоней всех участников группы, которые ездили на Евровидение.

Коллектив Lordi продолжает выступать и гастролировать, в 2023 году музыканты записали восемнадцатый студийный альбом, но без гитариста, которого называли Амен. Он покинул группу в 2022-м, и его место занял Коне (Kone).

«Бурановские бабушки» ушли от проюсера и строят Дом милосердия

В 2012 году пенсионерки из удмуртского села Бураново заняли второе место на Евровидении, представив песню Party For Everybody. В России финалисток конкурса встречали толпы людей в аэропорту.

Бурановские бабушки впервые стали известны после того, как начали перепевать на удмуртском языке песни известных исполнителей, например, Виктора Цоя и многих других. После победы на Евровидении их стали приглашать на телевидение, они снялись в рекламе сладкого газированного напитка. Также участницы коллектива получили звания народных артисток Удмуртии. По данным «Экспресс-газеты», после Евровидения ценник на их часовые выступления составил около €20 тысяч.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press «Бурановские бабушки»

В 2014 году артистки отказались продлевать контракт с продюсером Ксенией Рубцовой, которая настаивала на активных гастролях. Из-за возраста бабушкам было тяжело много ездить. Коллектив переименовали в «Бабушки из Бураново», так как лейбл забрал предыдущее название.

В 2014 году скончалась одна из самых возрастных участниц коллектива — 86-летняя Елизавета Зарбатова. В 2019-м другая солистка, Наталья Пугачева, умерла от рака желудка. Сейчас в фолк-коллективе шесть бабушек, самой старшей — Пятченко Валентине Семеновне — 86 лет. Художественный руководитель ансамбля Ольга Туктарева рассказала NEWS.ru, что они больше не гастролируют.

«Мы выступаем в Бураново, в Ижевске, по окрестностям, селам, деревням и городам, далеко мы уже не выезжаем. Единственное, куда мы вылетали, это была выставка на ВДНХ в Москве», — сказала она.

По словам Туктаревой, бабушки благодарны продюсеру Ксении Рубцовой: без нее они бы не стали такими известными и не попали бы на Евровидение.

Сейчас в репертуаре артисток каверы на Виктора Цоя, Вячеслава Бутусова, песни Beatles, «Молитва» Булата Окуджавы. Композицию Party For Everybody, исполненную на Евровидении, они поют редко, так как она слишком энергичная и бабушкам трудно держать темп из-за возраста.

Туктарева рассказала, что участницы коллектива помогают региону. На их средства был построен храм в Бураново, сейчас при нем планируют открыть Дом милосердия для пожилых людей. Большая часть гонораров артисток идет на содержание церкви и новый проект, добавила руководитель ансамбля.

