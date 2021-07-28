Раскрыты годовые доходы самых богатых представительниц шоу-бизнеса

Forbes составил рейтинг и назвал «50 самых успешных звёзд» российского шоу-бизнеса. Девять позиций в нём заняты женщинами, среди которых певица Ольга Бузова, телеведущая Ксения Собчак и другие. Издание учитывало два показателя: годовая зарплата и признание в обществе.

Бузова занимает третье место в общем топе и первое среди представительниц женского пола. За минувший год примерный годовой доход певицы составил $3,3 млн, что по нынешнему курсу — более 242 млн рублей. Второе среди женщин и седьмое место в топ-50 заняла Собчак с доходом $4,7 млн в год (более 345,2 млн рублей). Следом — на 10-м месте рейтинга — стоит певица Полина Гагарина, которая заработала $6 млн (около 440 млн рублей).

Также в топ-50 попали модель Ирина Шейк ($6,9 илн), певица Zivert ($5,9 млн), блогер Настя Ивлеева ($2,7 млн), а также певицы Клава Кока ($2,5 млн), Земфира ($1,2 млн) и Елена Темникова ($2 млн).

Ранее сообщалось, что скандальный рэпер Моргенштерн вырвался на второе место в рейтинге «50 самых успешных звёзд России до 40 лет 2021», обогнав Бузову, Шнурова и Собчак. По подсчётам издания, за год музыкант заработал $7,4 млн, у него 7 694 041 подписчик.