Заразившийся коронавирусом Ургант вышел в эфир из дачного дома

https://static.news.ru/photo/14c846b8-8c64-11eb-b207-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот Вечерний Ургант/youtube.com

Телеведущий Иван Ургант, у которого обнаружили коронавирус, провёл шоу «Вечерний Ургант» дистанционно. В настоящее время он самоизолировался на даче.

В эфире он подробно и с юмором рассказал о своём состоянии и процедурах, которые ему пришлось пройти. Перед зрителями ведущий предстал в домашней обстановке, на фоне белых стен и книжных полок, однако всё же надел костюм и галстук.

По словам Урганта, время на даче он проводит без семьи и чувствует себя мерзко. При этом он извинился за то, что поднял тему пандемии в то время, «когда коронавирус в нашей стране давно никого не интересует», намекая на россиян, которые уже начали расслабляться и реже соблюдать меры безопасности.

Ведущий отметил, что принимает витамины и средства, разжижающие кровь. Анализ мочи Ургант сравнил с цветом волос барабанщика студии, покрашенных в голубой и розовый цвет.

Всё остальное у меня разжижается само от стресса и от страха, — поделился Ургант.

Как писал NEWS.ru, ранее советский и российский актёр театра и кино, телеведущий Андрей Ургант рассказал о состоянии своего сына Ивана Урганта.