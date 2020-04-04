Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о своих симптомах

Дочь российского актёра Ивана Охлобыстина, 23-летняя Анфиса, подтвердила, что инфицирована COVID-19, и рассказала, как протекает её болезнь.
По словам девушки, у неё практически не повышалась температура, лишь до 36,8 градусов, но появился насморк и пропало обоняние. Охлобыстина
Спасибо всем за переживания, я уверена: всё будет хорошо! Вашими молитвами! — подытожила девушка.
Как сообщал NEWS.ru ранее, американская певица Pink и её трёхлетний сын Джеймсон вылечились от коронавируса дома. Артистка сделала крупные пожертвования в адрес противостоящих пандемии медицинских учреждений.
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