Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о своих симптомах

https://static.news.ru/photo/d85b4a18-7639-11ea-8169-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Охлобыстина Фото: dzetakorma/instagram.com

Дочь российского актёра Ивана Охлобыстина, 23-летняя Анфиса, подтвердила, что инфицирована COVID-19, и рассказала, как протекает её болезнь.

По словам девушки, у неё практически не повышалась температура, лишь до 36,8 градусов, но появился насморк и пропало обоняние. Охлобыстина призвала своих подписчиков не выходить из дома и помнить, что они несут ответственность за здоровье окружающих их людей.

Спасибо всем за переживания, я уверена: всё будет хорошо! Вашими молитвами! — подытожила девушка.

Как сообщал NEWS.ru ранее, американская певица Pink и её трёхлетний сын Джеймсон вылечились от коронавируса дома. Артистка сделала крупные пожертвования в адрес противостоящих пандемии медицинских учреждений.