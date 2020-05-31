Запашный рассказал, как стали зарабатывать артисты цирка на карантине

https://static.news.ru/photo/78c15d9e-a36c-11ea-a478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Большого Московского Государственного цирка Эдгард Запашный опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о финансовых проблемах своих коллег.

Запашный поддержал слова продюсера Иосифа Пригожина о том, что люди творческих профессий потеряли заработок из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. Он рассказал об одном дрессировщике, которому сейчас приходится работать разносчиком еды в Москве.

Ранее Пригожин заявил, что многие российские артисты из-за пандемии коронавируса могут оказаться в затруднительном положении, поскольку не могут гастролировать. В ответ на это певец Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором задал вопрос, правда ли Пригожин вместе с супругой Валерией бедствуют.

Сергей Нестеров Заслуженный артист России, в январе месяце представлял Россию на Международном цирковом фестивале в Монте Карло и завоевал там одну из главных наград. А несколько лет до этого он выиграл Всемирный фестиваль циркового искусства Идол, — поделился артист.

По его словам, дрессировщикам днём приходится ухаживать за своими питомцами, а вечером идти на новую работу. При этом никто из цирковых не жалуется на это.

Как писал NEWS.ru, танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал скандал, возникший из-за якобы его заявления, что помощь нужна артистам, а не старикам, которым и так «платят пенсию». По его словам, журналистка, с которой он разговаривал, вывернула и вырвала из контекста вызвавшее резонанс его высказывание.