«Заберите у нее телефон!»: зрители осудили пьяную из-за смерти мамы Штурм Напившуюся на похоронах матери Наталью Штурм осудили за публикации в сети

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Штурм

57-летняя певица Наталья Штурм в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) со слезами на глазах сообщила о смерти своей 90-летней мамы Елены Константиновны и выпила стакан водки в прямом эфире. Поклонники посоветовали артистке переживать горе без телефона и осудили ее желание показывать себя публике в нетрезвом виде. Некоторые назвали поведение исполнительницы пошлым и театральным.

Заберите у нее телефон, кто-то из друзей! Ну лишнего же накидает сейчас. Вы что все наблюдаете, как человек топит себя. Она хоть и не в себе в последнее время, мне жаль ее по-человечески, — поделилась мнением Инна Кладько.

Пользователь Алекс отметил, что когда человеку больно, он не включает камеру телефона и не выходит в эфир. Подписчица Мила назвала поведение Штурм пошлым и театральным. Зрительница Елена подчеркнула, что «изливать свое горе на публику» может только очень одинокий человек, которого некому поддержать.

Соболезную утрате Наталье, но для чего это на камеру снимать? Это ее боль, и водка эту боль ни когда не заглушит... но она позорит не только себя, но и память своей мамы, — высказалась поклонница Мерима.

Ранее сообщалось, что Штурм попала в аварию в Москве. Артистку сбил автомобиль, когда она шла по дворовой территории. Авария случилась вечером 11 декабря 2023 года на Красноармейской улице, у певицы подозрение на сотрясение мозга, информации о госпитализации Штурм не было.



До этого Штурм рассказала, что стала жертвой альфонса из Европы, с которым познакомилась на сайте знакомств. Как рассказала артистка, мужчина украл у нее €1500. Это произошло во время их совместного отдыха в Испании. Обращаться в полицию певица не стала.